Mabil marca en su vuelta a la titularidad con Australia

El futbolista del Castellón Awer Mabil ha sido protagonista destacado en la victoria de Australia frente a Curazao en partido amistoso preparatorio para el Mundial de 2026.

El extremo albinegro fue novedad con su vuelta a la titularidad tras más de un año sin ir convocado y marcó el primero de los cinco tantos con los que los 'socceroos' se impusieron por 5-1 en Melbourne.

El futbolista orellut ya participó el pasado viernes en el triunfo logrado por Australia frente a Camerún por 1-0 entrando tras el descanso.

Esta convocatoria es la última antes de la lista definitiva para el Mundial, por lo que Mabil gana enteros para estar con su país en la cita del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México.