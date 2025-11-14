El Villarreal hará parte de su pretemporada en Brasil

Villarreal CF

El Villarreal viajará a Brasil este próximo verano para realizar una parte de su pretemporada. Allí disputará tres encuentros amistosos, con rivales y sedes pendiente s de anunciar. Todo ello después de que la entidad amarilla haya alcanzado un acuerdo con la Vitoria Cup.

Tal y como el Villarreal detalla en su comunicado, esta competición internacional reunirá en Brasil a algunos de los principales clubes de fútbol de todo el mundo para disputar una serie de encuentros del 4 al 30 de julio de 2026. Además la Vitória CUP pasa a ser partner oficial del Villarreal CF en Latino América.

La competición la disputan equipos brasileños como Botafogo o Santos, otros sudamericanos como Olimpia de Paraguay, Sporting Cristal de Perú, América de Cali y Vélez Sarsfield, mientras que se espera la participación de clubes europeos como Olympique de Marsella, Atlético de Madrid, Barcelona, Girona, Fiorentina o West Ham entre otros muchos

Para el consejero delegado del club, Fernando Roig Negueroles, la presencia del Villarreal en Brasil representa un hito para la entidad: “Será la primera vez que nuestro equipo juegue en Brasil. Es un paso importante para nosotros por todo lo que significa a nivel deportivo e internacional. Para el club, Brasil es un país clave en su estrategia de expansión global. Mantenemos un acuerdo ambicioso con la Pelé Academia y queremos aumentar nuestra presencia en un país de tanta tradición futbolística. Estamos entusiasmados con participar en la Vitória CUP y competir contra equipos del más alto nivel. Creemos que es una gran oportunidad para el Villarreal CF en todos los sentidos”.

