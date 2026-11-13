El Villarreal se asegura el futuro

El Villarreal ha dado un acelerón en las últimas semanas para asegurarse la continuidad de varios de los futbolistas más destacados de su cantera. El último caso es el José Gaitán, quien ha estampado su firma en un nuevo contrato que le liga al equipo amarillo hasta junio del 2030.

Gaitán, extremo de 19 años, destaca esta temporada en el filial dirigido por David Albelda y ya se encuentra en la dinámica de trabajo habitual del primer equipo. El malagueño, que llegó hace tres temporadas es internacional en las categorías inferiores por España y campeón de Europa sub 19 este pasado verano, en la presente temporada ha anotado dos tantos con el filial

Una generación bien "atada"

Once titular del Villarreal B | Villarreal C F

De esta forma el Villarreal se asegura su continuidad ante el interés de no pocos equipos que seguían de cerca su evolución. Su renovación llega pocas semanas después de que el club de La Plana cerrase la continuidad de César Bonafé, también hasta 2030. Semanas atrás ya hizo lo propio con Moussa Traoré, Cheick Thiam y Nizar El Jmili.

Todos ellos son parte de una generación que llega pisando fuerte en una cantera que ya ha visto como Maciá y Diatta dieron este pasado verano el salto al primer equipo tras extender sus contratos hasta 2031 y 2030 respectivamente.