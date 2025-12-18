El Villarreal acentúa su falta de sintonía con la Copa del Rey

El Villarreal ha sumado otra decepción copera después de perder en tercera ronda frente al Racing de Santander, equipo de Segunda División. Los de Marcelino han caído por 2-1 en la eliminatoria a partido único disputada en El Sardinero, en un choque en el que ha decidido un doblete del ex amarillo Juan Carlos Arana.

Este traspié se suma a los muchos que ha acumulado el club en esta competición desde se instaló en la élite del fútbol español. De hecho, es el tercer año consecutivo que cae frente a un rival de inferior categoría. El curso pasado fue apeado por el Pontevedra, de Segunda RFEF, y el anterior por el Unionistas, de Primera RFEF.

Antes también perdió frente a rivales que militaban en la tercera categoría como Granada, Hércules, Girona, Poli Ejido y Mirandés. Su techo en esta competición sigue siendo la semifinal que firmó en la temporada 2014/15, cuando fue superado por el Barcelona.

Con su eliminación en tierras cántabras, el Villarreal firma dos reveses en el mes de diciembre, ya que hace una semana también certificó su eliminación en la fase de grupos de la Liga de Campeones perdiendo ante el Copenhague.

La Liga queda ahora como único objetivo de los amarillos, aunque en esta competición el futuro pinta mejor con la tercera posición que ocupan en la tabla.