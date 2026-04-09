Sorribes regresa a la selección un año después

Sara Sorribes vuelve esta semana a la Selección Española Iberdrola de Tenis para disputar la eliminatoria Qualifier de la Billie Jean King Cup 2026 frente a Eslovenia, que se celebrará en Portoroz, en la costa del mar Adriático. La jugadora de laVall d’Uixó, regresa tras una larga ausencia motivada por una decisión personal al anteponer su salud mental.

En declaraciones a los medios de la federación, la vallera, de 29 años, asegura que afronta esta nueva etapa con una perspectiva distinta sobre su carrera y su vida personal: “Creo que parar es necesario. Escucharse, entenderse y aceptarse es algo que seguramente todos necesitamos. Era lo que yo necesitaba y estoy orgullosa de haberlo hecho”

La medallista olímpica, que trabaja para recuperar su mejor versión, explicó que su cuerpo terminó enviándole señales claras de que necesitaba detenerse. “Llevaba tiempo sabiendo que lo estaba pasando mal dentro de la pista. Llegó un punto en Bogotá, la semana antes de la Billie Jean King Cup del año pasado, en el que dije: esto no puede continuar así. Mi cuerpo me lo manifestó de una manera muy fuerte, así que me escuché.”

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