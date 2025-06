La selección sub 21, en el punto de vista amarillo

Las últimas horas de mercado han sido especialmente agitadas en el Villarreal. Los nombres propios de posibles fichajes se han agolpado y los amarillos han dado un golpe de mano en cuanto a planificación de plantilla para la próxima temporada se refiere. Y dos de ellos se trata de grandes proyectos de futuro .

Si en las últimas horas se ha conocido que los de La Plana ya han entablado conversaciones con el PSG para tantear una posible cesión de Carlos Soler, dos jóvenes futbolistas de la selección sub 21 están muy cerca de convertirse en futbolistas del "submarino". es el caso de Alberto Moleiro y de Rafa Marín, que en la actualidad es encuentran en plena disputa del campeonato de Europa sub 21 con la selección española.

Con Moleiro el Villarreal está muy cerca de incorporar a uno de los jugadores con más futuro del fútbol español De esta forma se cubre las espaldas ante la posible salida de Alex Baena con un futbolista talentoso que pueda suplir la marcha del almeriense. Un fichaje que ha confirmado Onda Cero y está a punto de cerrarse a falta de "pocos detalles". La operación rondará los 15 millones más variables

Rafa Marín, a falta del acuerdo con el Nápoles

Rafa Marín con el Nápoles | Villarreal CF

Por su parte, con Rafa Marín, tal y como ya contó Onda Cero el defensa del Nápoles estaba en la pole para reforzar la defensa del conjunto castellonense. Tras el acuerdo alcanzado en el pasado mercado invernal, donde tan solo el hecho de que el Nápoles no encontrase un sustituto abortó la operación, en esta ocasión el futbolista llegará al Villarreal si no se cae una operación que está encarrilada

La voluntad tanto del jugador como del Villarreal se mantenía firme para mantener dicho acuerdo de cara a esta temporada , y tan solo falta acordar las condiciones con un Nápoles que no cuenta con el ex Del Real Madrid para esta próxima campaña. La fórmula más factible pasa por una cesión con una opción de compra con la que el cuadro partenopeo recupere la inversión de 12 millones que en su momento realizó en el internacional sub 21.