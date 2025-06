Manuel Sierra: "Ya hemos firmados un ala zurdo y un cierre"

El Servigropup Peñíscola ya trabaja en el próximo proyecto, todavía con los ecos recientes de la mejor temporada de su historia. Con el buen sabor de boca que dejó el histórico triunfo en la Copa de España, colofón a una temporada difícil de igualar, la entidad del Baix Maestrat ya ha dado pasos importantes para confeccionar otro proyecto de garantías. Y en breve se darán a conocer los dos primeros fichajes.

El presidente, Manuel Sierra, en el marco de la presentación de la nueva campaña de abonos, hizo balance de la temporada recientemente finalizada. El dirigente se refirió a la la marcha de sus dos mejores jugadores como es el caso de Lucho Gauna y Pani. "Para mí son el mejor jugador del mundo en estos momentos y el jugador de España con más facilidad goleadora. Pero han llegado equipos que multiplican por 20 nuestra capacidad económica. Tienen que salir. Pudimos venderlos en invierno ganando dinero, pero priorizamos apostar por la que pensamos que era nuestra temporada y deportivamente salió bien".

Dos bajas significativas que, como ya dejó claro el técnico Santi Valladares en Onda Cero, no impedirán que los peñiscolanos vuelvan a tener un equipo competitivo. Y en ese sentido el presidente, Sierra, confirmó que ya tiene dos jugadores fichados que anunciarán en breve: "Que no se alerte nadie, hay un ala izquierdo y un cierre firmados. Pero hasta julio no se pueden anunciar. Los que teníamos eran muy buenos pero estos nos son mancos. Dentro de nuestras limitaciones vamos a tratar de mejorar la plantilla"