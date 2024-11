Schreuder confirma la baja de Óscar Gil hasta enero

El CD Castellón viaja a Córdoba este fin de semana para disputar una nueva jornada liguera . Y lo hará con la baja de Óscar Gil, a quien le espera una larga temporada alejado de las canchas tras sufrir una dolorosa rotura de mandíbula en el partido de Copa del Rey ante el Águilas.

El técnico albinegro, Dick Schreuder, confirmó este extremo en la rueda de prensa previa al partido ante los andaluces: "Esperemos que vuelva rápido, porque la mandíbula a pesar de estar rota no necesita ninguna operación. Sólo puede comer líquido. Espero que pueda volver en enero, no sé cuando será pero lo importante es que regrese bien".

El navarro ha sido uno de los jugadores importantes en este inicio de temporada para el neerlandés tras participar de 10 partidos ligueros, y en nueve de ellos partiendo como titular. Y es que su polivalencia, al actuar tanto en el eje de la zaga como en el centro del campo, ha sido una virtud apreciada por el técnico

Schreuder: "Nos espera un partido muy duro"

Dick Schreuder ante el Oviedo | CD Castellón

Los castellonenses visitan una cancha donde fueron derrotados la pasada temporada como es el Arcángel cordobés. Es por ello que viajan advertidos de la dificultad que entraña el duelo: ""Queremos ganar, siendo honestos tiene un buen equipo. Han tenido buenos resultados en casa. Pero llegamos bien, allí no es un partido fácil, pero el equipo lo sabe. Es una muy buena liga , no sólo buena. Si no lo damos todo es difícil ganar. Es difícil jugar en un campo así y los jugadores lo saben"

El técnico, que descartó a Lottin porque considera que le faltan más entrenamientos antes de regresar con el grupo, se refirió al momento de forma de Salva Ruiz, uno de los jugadores directamente afectados esta semana por la tragedia ocurrida en Valencia: "Ha vuelto de la lesión y mentalmente está bien. Teníamos pensado que jugase 45 minutos en Copa, pero tuvimos la lesión de mandíbula de Óscar y tuvimos que darle más tiempo. Para él le ha ido bien no jugar la semana pasada , ahora está bien ya para jugar. Lottin solo ha hecho tres sesiones con el equipo y necesita más tiempo , no puede jugar con el B por tema de fichas"