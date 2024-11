La DANA afecta de lleno al vestuario albinegro

Los efectos de la DANA y la dramática situación que ha generado en muchos municipios de la comarca de l´Horta Sud en Valencia, ha tocado de lleno el corazón del vestuario del CD Castellón . Y es que uno de los capitanes del conjunto castellonense, Salva Ruiz, lo ha vivido en primera persona en su localidad, Albal.

Albal ha sido una de las localidades más afectadas y desde allí han llegado algunas de las imágenes más dramáticas de las vividas durante la noche del 29 de octubre. 5 vecinos perdieron la vida y los daños han sido múltiples: "La verdad es que está siendo muy duro. Una semana después se ha avanzado en las tareas pero todo sigue muy afectado. Vivirlo en primera persona en tu localidad es muy duro. Nos va a costar seguir adelante pero se agradece muchos la ayuda de todo el mundo", afirma Salva Ruiz.

El jugador, en declaraciones a los medios del club, se refiere a la complicada situación en la que queda su localidad: "Cuando lo ves no te lo puedes creer. Por suerte los míos están todos bien de salud , pero muchos amigos y familiares han perdido coches, garajes. Todo eso se puede reparar pero hay muchas vidas perdidas que se han ido antes de tiempo cuando no debería haber ocurrido. La gente se ha volcado , no paran de llegar coches, camiones cargados. Mi pueblo, al ser el último que se anegó, es un lugar estratégico para la llegada de ayuda. Pero esto va para muchos meses y necesitaremos ayuda durante mucho tiempo. Incluso meses", afirma

Es por ello que una victoria sería una "pequeña alegría" en medio de la desolación: "es duro volver a jugar porque mucha gente no puede seguir con su vida. Queremos dedicarles dicha victoria, aunque sea una alegría pequeña en medio de una tristeza tan grande"

Para ello los albinegros buscarán derrotara al Córdoba en el Arcángel, una empresa nada sencilla a tenor de los resultados de la pasada temporada ante los andaluces: "Es un partido muy difícil, el año pasado nos ganaron los dos partidos. Siempre nos planten partidos muy complicados pero estamos trabajando para cambiar eso. Es un estadio complicado pero bonito para jugar"