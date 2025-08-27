CD Castellón

Pompeu se suma a la "causa" albinegra
No le sobran nuevas incorporaciones a Johan Plat en este inicio de temporada. Y es por ello que la incorporación de Ronaldo Pompeu a los entrenamientos es una gran noticia para el neerlandés. El brasileño ha superado la lesión que se produjo a su llegada a la capital de la Plana este verano y ha empezado a trabajar esta semana.

El experimentado jugador se lesionó en una de sus primeras sesiones de trabajo al poco de llegar a Castellón. Mes y medio después, ya se ejercita junto a sus compañeros después de ser la gran novedad en la sesión de entrenamiento de este martes.

Tras dos derrotas en este inicio de temporada. el Castellón espera que el brasileño le otorgue nuevas alternativas en el puesto de mediocentro. Precisamente se le fichó por su experiencia y calidad en el manejo de balón y en los lanzamientos desde fuera del área. Algo que el equipo castellonense necesita tras la marcha de un jugador clave como Van del Belt

En principio es precipitado pensar que el jugador vaya a tener minutos este próximo sábado ante el Zaragoza, aunque habrá que ver si ya integra la lista de convocados. Con la vuelta de Ronaldo, la enfermería del Castellón queda con Douglas Aurelio como único integrante. Se espera que el extremo pueda estar a disposición del equipo entre octubre y noviembre.

