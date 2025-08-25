Calatrava pide paciencia

A nadie escapa que no ha sido el inicio de temporada soñado por el CD Castellón. Tras caer el pasado viernes ante el Valladolid en castalia (0-1), los de la capital de la Plana encajaron su segunda derrota consecutiva. Algo que pocos pensaban tras una pretemporada prometedora. Es por ello que, más que nunca, en el club y en la plantilla saben que es el momento de mantener la cabeza fría.

Ante el cuadro pucelano se repitieron algunas de las sensaciones que ya arrojó el debut liguero en Santander. Pero pese a que los albinegros no fueron para nada inferiores a su rival, el partido acabó en una nueva derrota como lamentaba su mejor futbolista, Alex Calatrava: "Ha salido el plan de partido que habíamos trabajado. Hemos estado compactos cuando no teníamos el balón y hemos tratado de crear las máximas ocasiones cuando teníamos la pelota. Nos ha faltado el acierto de cara a gol, pero queda mucho, el equipo está haciendo las cosas bien y tenemos que seguir en esta línea", comentó.

El centrocampista quiso contextualizar este inicio de campaña y dejó claro que se han medido a dos de los mejores equipos del campeonato: "Sabemos que son rivales duros que te penalizan de una manera u otra y tenemos que ser más determinantes en las áreas, aprovechar las ocasiones que tengamos y si sabemos que en el balón parado son fuertes, hacernos más fuertes ahí"

Es por ello que, ya con vistas al duelo del próximo fin de semana ante el Albacete, pidió tiempo después de los muchos cambios que se han producido en la plantilla. "Aún nos falta coger ritmo. Ha venido mucha gente nueva y nos falta conocernos un poco más", ha concluido.