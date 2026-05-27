El Playas triunfa en Europa con un doble podio histórico

Castellón ha vuelto a ser el epicentro del atletismo europeo con la celebración de la 53ª edición de la Copa de Europa de Clubes (ECCC) . Desde que el club iniciara su andadura en esta élite continental allá por 2009 en esta misma pista, su trayectoria ha sido meteórica, sumando desde entonces dos títulos de campeones (Mersin y Castellón 2019), cinco subcampeonatos y tres bronces.

Sin embargo, el éxito cosechado este fin de semana en el Gaetà Huguet adquiere un valor único por el peso de los contratiempos superados y por el estreno por la puerta grande de la escuadra femenina.

Los hombres rozan la gesta y amarran una plata de orgullo

El equipo masculino del Playas celebra su plata europea | Playas de Castellón

El equipo masculino afrontaba el torneo con la premisa de pelear el tercer puesto debido al potencial sobre el papel del Sporting de Portugal y el Enka de Turquía, acusando además las notables bajas iniciales del saltador Lester Lescay y el fondista Thierry Ndikumwenayo. A esto se sumó el infortunio de última hora de Juan Carlos Castillo en la velocidad, lo que obligó a Jaime Sancho a doblar en el 200 (donde se resintió de los isquiotibiales quedando 6º) y requirió la entrada de Gerson Pozo en el relevo corto tras haber estado inscrito inicialmente en el 4x400.

A pesar de la acumulación de contratiempos, el pundonor del bloque obró la proeza . El Facsa Playas de Castellón sumó hasta seis victorias parciales memorables . Especialmente apoteósicos fueron los 200 metros finales de David de la Fuente para imponerse en los 5.000 metros ante atletas con mejores registros . Los otros triunfos llevaron la firma de Daniel Cisneros en 110 vallas, David González en altura, Diego Casas en disco, Rafael Mahiques en jabalina y Juan L. Bravo en pértiga, quien con un salto de 5,50 metros rozó la mínima europea (5,65 m) en sus tentativas.

El botín masculino se completó con cinco valiosos segundos puestos de Iñaki Cañal (regreso estelar en los 400m tras año y medio lesionado), José Ignacio Pérez (800m), Joan Gea (longitud) y el capitán Pablo Torrijos, que firmó su mejor marca del año en triple salto con 16,14 metros. Los terceros puestos de Mohamed Reda Sebie en el 1.500m, Yasmani Fernández en martillo y ambos relevos (4x100 y 4x400) terminaron de certificar un subcampeonato de leyenda con 189,5 puntos, venciendo al poderoso Enka turco por apenas un punto (188,5) y acechando hasta el final al Sporting de Portugal (194).

Un bronce histórico en el debut de la escuadra femenina

Un bronce histórico para el equipo femenino del Playas de Castellón | Playas de Castellón

Por su parte, las mujeres hacían su debut absoluto en una Copa de Europa gracias a la invitación por la condición de club organizador. Las previsiones de la dirección técnica apuntaban a luchar de forma muy digna por la cuarta o quinta plaza ante la presencia de tres colosos inaccesibles: el Enka, el Sporting de Portugal y el Diputación de Valencia.

Exhibiendo un comportamiento de bloque extraordinariamente compacto y competitivo, las castellonenses rompieron la lógica de las estadísticas para colarse en el tercer cajón del podio en detrimento del cuadro turco y del Brescia italiano. Las mujeres funcionaron a la perfección uniendo el descaro de cuatro atletas canteranas, menores de 20 años, con la experiencia de las más veteranas.

La única victoria parcial del cuadro femenino llevó el sello de Lerato Pagés en unos espectaculares 100 metros vallas que la consolidan como líder española del año. La clave del bronce residió en la consistencia para sumar puntos de podio, destacando el segundo puesto de Naiara Pérez en pértiga (4,25 m) y hasta nueve terceras posiciones: Andrea Rodríguez en 800m (con marca personal de 2:01.16), Nara Elipe en los 3.000m obstáculos (también con marca personal), Laura Alegre en altura, Nadia Calonge en triple salto, Belén Toimil en peso, Andrea Sales en martillo y una heroicidad a cargo de Claudia Corral, que tuvo que doblar esfuerzos compitiendo en el 3.000m y el 5.000m ante la baja de última hora de Likina Amebaw, firmando un doble bronce de un mérito incalculable. El título femenino se lo adjudicó el Diputación de Valencia tras una enconada lucha con las portuguesas.

Consolidación en la élite continental

El balance final de este fin de semana en Castellón deja una lectura incontestable: situar a dos equipos en los podios de honor entre los 11 mejores clubes masculinos y las 13 mejores escuadras femeninas del continente demuestra el indiscutible poderío deportivo del proyecto del Facsa-Playas de Castellón.

La dirección técnica del club felicita de forma expresa a todos y cada uno de los atletas, entrenadores y miembros de la organización por su entrega, y agradece a la afición de la Plana el aliento incombustible que empujó al club hacia esta nueva gesta internacional.

Éxito organizativo

Éxito europeo del Playas de Castellón | Palyas de Castelón

Además de los excelentes resultado, el FACSA Playas de Castellón ha demostrado durante este fin de semana, su capacidad como entidad organizadora de grandes eventos como este renacido Campeonato de Europa de Clubes, siendo capaz de gestionar, tanto la llegada a nuestra ciudad de 24 equipos europeos, con casi 600 atetas y entrenadores, incluyendo la logística de sus desplazamientos desde los aeropuertos o estación de ferrocarril, hasta sus hoteles, tambien gestionados por la organzación, así como a las pistas de Gaetà Huguet, donde se desarrollaba la competición.

Tanto los requerimientos técnos de la competición, como de su difusión en medios de comunicación han sido de primer nivel, ofreciendo, incluso, señal televisiva a Eurovisión Sports, así como a los canales de televisión que lo solicitaron, incluyendo un streaming que pudo verse en el canal del Club y en el de European Athletics.

En definitiva, un evento deportivo de primer nivel europeo que contribuye a colocar a la ciudad de Castellón como centro de atención del deporte continental.

Clasificaciones Finales Oficiales - ECCC Castellón 2026

Categoría Masculina (11 clubes):

Sporting Clube de Portugal (POR) – 194 puntos Facsa-Playas de Castellón (ESP) – 189.5 puntos 🥈 Enka Sports Club (TUR) – 188.5 puntos 🥉 Harrow Athletic Club (GBR) – 129 puntos OAK Beograd (SRB) – 122.5 puntos VSK Univerzita Brno (CZE) – 113 puntos AO TJ Slavia STU Bratislava (SVK) – 97 puntos Enterprise Sport & Service (ITA) – 92.5 puntos Tampereen Pyrintö (FIN) – 71 puntos Dundrum South Dublin Athletics Club (IRL) – 63 puntos CSL - CAL Spora (LUX) – 47 puntos

Categoría Femenina (13 clubes):