Pablo Hernández: "Tengo experiencia e intento transmitir tranquilidad a la plantilla"

El técnico del CD Castellón, Pablo Hernández, analiza la actualidad de su equipo horas antes del partido en Gran Canaria ante la UD Las Palmas. El castellonense se refirió a las posibles alternativas a la baja de Barri y al buen momento por el que pasa el conjunto albinegro así como al potente rival que les espera este fin de semana en las islas.

Cómo ve al rival: “Es un muy buen equipo, pero no viene en una buena dinámica: son varios partidos sin ganar. Pero es un muy bien equipo, el que ha recibido menos goles. Y es un rival directo. Intentaremos que se vea el mismo Castellón que se está viendo en las últimas semanas”

Cómo está Jakobsen: "Está bien. La semana pasada fue padre y no pudo entrenar. Son cosas extradeportivas, tenía que estar con su familia. Es un jugador importante. Tuvo una lesión y pareció que se había recuperado, pero no se le habían ido las molestias. Lleva unas semanas bien y es cuestión de que vaya entrando. Nos va a dar mucho de aquí a final de temporada. Veo a los dos [Jakobsen y Ousmane Camara] muy enchufados, estoy seguro que nos van a ayudar con goles".

Pompeu como opción por Barri: "Obviamente, es una de las opciones, es la más natural. Pero hay más jugadores que se pueden acoplar o, incluso, podemos cambiar el sistema".

Claves del partido: "Es un rival con muy buenos jugadores defensivos y ofensivos. Un rival que quiere tener posesión y tener el balón, que quiere llevar un ritmo no muy alto y que, defensivamente, está muy trabajado y es difícil meterle mano. Pero ya lo hicimos aquí, en el SkyFi Castalia, y vamos a intentar que ocurra lo mismo"

La importancia del golaverage:"Ahora mismo no pienso en eso: solo pienso en sacar los tres puntos, tanto en Castalia como fuera de casa. No solo para este partido, sino para cualquier otro. Durante los 90 minutos pueden pasar muchas cosas y puedes pensar que sacar el empate es bueno. Antes del partido no firmamos el empate e iremos a por la victoria".

Que no afecte la euforia: "Lo veo muy mentalizado y muy centrado, con las ideas muy claras. Siento que somos conscientes de la dificultad de lo que estamos haciendo. En está liga, cuando bajas un poco la exigencia, cualquier equipo te pinta la cara. Tenemos muy claro que hay que trabajar muy duro y hacer las cosas muy bien. Tenemos que seguir haciendo lo mismo".