El líder quiere "conquistar" su isla maldita

El Castellón comienza este fin de semana en Las Palmas la defensa del brillante liderato que consiguió tras la victoria ante el Deportivo de La Coruña en la pasada jornada liguera. Los albinegros se han convertido por méritos propios en el equipo a batir y están recibiendo la admiración por parte de todos sus rivales. Este próximo fin de semana tratarán de aprovechar su gran momento para acabar con el gafe que le persigue en sus visitas a Gran Canaria

La realidad es que el balance oficial de los enfrentamientos disputados en Las Palmas de Gran Canaria (sumando el antiguo Estadio Insular y el actual Estadio de Gran Canaria) por parte del CD Castellón, es sumamente negativo para los intereses castellonenses. tanto es así que, hasta la fecha, ha visitado a la UD Las Palmas en 28 ocasiones y tan sólo ha logrado tres victorias, todas ellas en segunda división. El balance se completa con cuatro empates y 21 victorias canarias.

Si bien la estadística histórica es claramente favorable a los intereses canarios, la realidad actual juega en favor de lo castellonenses. Y esa es la que cuenta. El conjunto dirigido por Pablo Hernández aterriza en la Isla en medio de una racha en la que ha conseguido sumar 14 puntos de 18 posibles, siendo el mejor equipo de la categoría en el último tramo. Por su parte los "pío pío" tan sólo han sumado cuatro empates y dos derrotas en ese mismo periodo de tiempo.

Con 48 puntos el Castellón aventaja en dos a un Racing que tiene un difícil compromiso este fin de semana como local ante el Burgos. El Almería, tercero a tres puntos, afronta un duelo directo ante el Córdoba. La victoria albinegra abriría una distancia de 10 puntos con el equipo canario y lanzaría las opciones de ascenso directo para los de La Plana