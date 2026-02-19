CD CASTELLÓN

Castalia cuelga el cartel de no hay billetes para el partido ante el Racing

El encuentro se jugará el sábado 28 de febrero en el SkyFi Castalia

Castellón |

La afición del Castellón, en el SkyFi Castalia
El estadio SkyFi Castalia ha colgado el cartel de aforo completo para el Castellón-Racing de Santander a falta de diez días para que se dispute el partido.

La expectación para ver el duelo entre los dos primeros clasificados de la Liga Hypermotion ha motivado la movilización de los aficionados y el Castellón ha dado a conocer que no hay entradas a la venta para el encuentro del sábado 28 de febrero.

"La venta online se abrirá automáticamente a medida que haya liberaciones de los abonados", detalló el club albinegro en un comunicado.

Este será el primer partido en el que se espera lleno absoluto en el estadio SkyFi Castalia desde que el Castellón regresara al fútbol profesional hace año y medio.

