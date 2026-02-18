El Villarreal quiere aprovechar el as en la manga

El Villarreal saltará al terreno de juego del Ciutat de Valencia esta noche (20h) con la posibilidad de alejar al Betis, principal amenaza para jugar la Champions de la próxima temporada. Y es que los vila-realenses han visto como la distancia en la tabla se ha reducido de forma sustancial en las últimas jornadas hasta pasar de los 12 a los cuatro puntos que tienen en la actualidad.

Con este panorama, y tras la derrota en cancha del Getafe en la pasada jornada liguera, una derrota en Valencia haría cundir el nerviosismo en torno a una plaza de Champions que parecía asegurada. Marcelino no podrá echar mano de Gerard Moreno y Parejo, pero por contra podrá contar de nuevo con Cardona y Moleiro, ambos ausentes por un proceso febril el pasado fin de semana.

Marcelino espera un partido difícil por la necesidad del rival: "Lo van a dar todo para ganar. Se juegan muchísimo. Para ganar, hay que igualar la necesidad del Levante e imponernos en el juego porque somos mejor equipo. Lo dice la clasificación, la plantilla y el rendimiento hasta ahora. Pero a un partido puede pasar cualquier cosa. Los detalles no están siendo favorables, pero hay que cambiar la dinámica"

Un Levante muy tocado

El Levante intentará olvidar la derrota en el derbi ante el Valencia con otra prueba de fuego en su camino por la permanencia. Para este partido, el cuadro de Orriols contará con la ausencia de Pablo Martínez, que estará apartado hasta el próximo mes de abril por una lesión de grado II en la rodilla izquierda, y la baja ya conocida de Rober Brugué. De manera paralela, Kervin Arriaga también será baja por la doble amarilla que recibió en el envite ante el equipo de Mestalla.

El Ciutat de Valencia es un estadio que se le da bien al Villarreal, donde ha ganado en ocho de sus trece visitas en Primera. Los amarillos estarán arropados hoy por cerca de 500 aficionados que acompañarán al equipo para el partido de esta noche