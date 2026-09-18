Pablo Hernández: "Estar en esta posición nos da confianza"

Pablo Hernández espera celebrar este fin de semana con una victoria su primer año en el banquillo albinegro. . El entrenador castellonense analizó en rueda de prensa la actualidad de su equipo. la marcha de jugadores par el parón internacional, toda vez que analizó el liderato y al rival.

Su primer año: “He cumplido un año desde que tomé los mandos del primer equipo y la verdad es que estoy muy contento. Más allá de los resultados, me quedo con poder haber vivido un play-off de ascenso a Primera, y sobre todo con la ilusión y con la identidad que se ha creado en este equipo”.

Conjunto reconocible: “Es un equipo del que todo el mundo habla bien y eso quiere decir que se están haciendo bien las cosas y que se está trabajando bien. Soy un entrenador joven, que lleva poco tiempo entrenando, y este año me ha servido para mejorar, para aprender y para intentar seguir dándolo todo día a día por este club”.

Respecto a las convocatorias internacionales: “Todos estamos felices porque jugadores de nuestro club vayan con su selección. Quiere decir que están trabajando bien, que están rindiendo a un buen nivel”. Sin embargo, admitió que la otra cara de la moneda es perder efectivos para partidos oficiales. Son cosas que sabíamos que podían pasar. Es buena señal que jugadores del Castellón vayan con su selección, porque quiere decir que el nivel de jugadores que tenemos es alto”.

Mantener la perspectiva. “Es una liga muy larga, perderemos partidos seguro, pero si el equipo continúa compitiendo como lo está haciendo y jugando como está jugando, eso nos aproxima siempre a la victoria”.

Sobre el Tenerife: “Tal vez ha sido un poco sorpresa el inicio del Tenerife, pero es un equipo muy bien trabajado, que tiene las cosas claras y jugadores de calidad. Quien piense que es un rival al que vamos a ganar 3-0 o 4-0 fácil, se equivoca. Va a ser un partido difícil, nos va a exigir mucho”.