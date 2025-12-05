Pablo Hernández sobre el Dépor: "Es el rival a batir"

El CD Castellón llega en el mejor momento de la temporada a su partido ante el líder, el Deportivo de la Coruña. Su técnico, Pablo Hernández, analiza el duelo ante el que considera el rival a batir en la categoría, aunque se muestra segura de que su equipo será capaz de mantener su identidad en un escenario imponente como es Riazor.

Restar presión: "No es un partido muy diferente al resto. Sabemos que tenemos delante a un rival llamado a estar arriba, a pelear por subir a Primera División. Está haciendo muy bien las cosas y ahora mismo se puede decir que es el rival a batir. Pero, más allá de eso, son tres puntos igual de importantes que cualquier otro partido. Jugamos otra vez fuera de casa y queremos volver a conseguir un buen resultado lejos de nuestro estadio, mantener la dinámica que traemos y competir al mejor nivel".

Como ante la UD Las Palmas: "El Deportivo llega con cinco victorias consecutivas y no ha perdido en su campo, pero las estadísticas también están para romperse, como hicimos el otro día con Las Palmas, que tampoco había perdido fuera y fuimos capaces de ganarles. Así que lo preparamos como cualquier otro encuentro: estudiando al rival, entrenando bien, con todos enchufados y con ganas de que llegue el domingo".

Un Depor mejorado en defensa: Es cierto que los últimos antecedentes invitan a pensar en un partido de muchos goles, muy abierto, pero creo que el Dépor ha cambiado un poco. Con Antonio Hidalgo es un equipo que defiende bien, que encaja muy poco, creo que es el segundo menos goleado de la liga. Todos conocemos su potencial, sobre todo arriba, donde tienen jugadores diferenciales. Transitan muy bien y con espacios son muy peligrosos. Tendremos que estar muy atentos a las transiciones y a las pérdidas cuando tengamos el balón, porque ahí son determinantes. Aun así, vamos con toda la confianza del mundo, sabiendo que si estamos al cien por cien podemos competir contra cualquiera. Espero que mantengamos el nivel de competitividad que mostramos contra Las Palmas, porque eso nos acercará mucho a un buen resultado".