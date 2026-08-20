Nieto se sube a la ola de ambición albinegra: " He venido para ascender a Primera"

El Castellón arranca su temporada más ilusionante de los últimos años. Tras quedar a las puertas del ascenso este año las expectativas en e el club son máximas. Y a ellas se suma uno de los últimos refuerzos como es Juanjo Nieto

“Vengo en el mejor momento de mi carrera y al mejor momento del club por proyecto. Desde que he llegado, me ha sorprendido para bien. Tenemos unas facilidades que no se ven en cualquier club profesional y esa es la clave para que la gente de fuera piense que se puede conseguir el objetivo. Lo que se está haciendo es muy grande”, ha explicado el futbolista.

Respecto a sus objetivos con el equipo de su ciudad, Nieto ha sido contundente. “No he venido aquí para estar contento en Segunda División. He venido al Castellón para ascender. Es mi sueño y estoy seguro de que el 90 por ciento de los jugadores saben que no han venido a pasar de largo, sino a formar parte de un proyecto muy ambicioso. Todo el mundo sabe que el objetivo es estar muy arriba y conseguir el ascenso”, ha señalado.

El jugador también ha destacado que esa ambición ha sido uno de los motivos que le han llevado a regresar al club. “Creo que ahora mismo el Club Deportivo Castellón tiene un proyecto muy bueno y una ambición que me gusta mucho”, ha añadido.

Máxima polivalencia

Nieto fue una de las novedades de la primera alineación del Castellón esta temporada al ocupar la banda izquierda. El futbolista ha explicado que ya desempeñó esa función durante los dos últimos meses de la pasada campaña y ha puesto en valor su capacidad para jugar en distintas posiciones: “Puedo jugar en diferentes posiciones y aportar, no solo ofensivamente. El año pasado ya jugué mucho en salida de tres y creo que es algo que el cuerpo técnico ve en mí”, ha destacado.

El lateral también afronta con ilusión el encuentro de este domingo ante el Sabadell, que supondrá su regreso a Castalia. “Lo afrontamos con ilusión. Tenemos una afición que ayuda mucho y Castalia va a ser el jugador número 12 para nosotros. Va a ser muy difícil porque así es la Segunda División, pero a todo el mundo le gusta jugar en casa con ese apoyo, que es un extra”, ha concluido.