"A muerte" con Pablo Hernández

Pablo Hernández se sentará este lunes en el banquillo visitante de Butarque como técnico del CD Castellón. Una noticia bien acogida desde el seno del vestuario albinegro que confía ciegamente en el técnico castellonense tras la victoria cosechada en León el pasado fin de semana.

El futbolista Lucas Alcaráz, quien este lunes regresará a la que es su ciudad con la camiseta albinegra, dejó claro el sentir de los futbolistas del CD Castellón al respecto: "Para nosotros, es nuestro entrenador. Nos dio sus pinceladas, algunos matices. Estamos a muerte con Pablo para tratar de conseguir los mejores resultados".

El madrileño no dudó en expresar el respeto que la figura de Pablo infunde a los jugadores del plantel: "Cuando tienes como entrenador a una figura con una trayectoria tan exitosa, intentas tomarlo como referencia, porque es lo que quieres llegar a ser o intentar acercarte. Es una gran referencia. Estamos trabajando muy bien, con gran intensidad en los entrenamientos y toca seguir. Vamos a remar todos juntos", dijo.

Primeros minutos con el Castellón

El futbolista disputó el pasado fin de semana sus primeros minutos de la temporada . "Dependiendo de la formación, sería carrilero o lateral. Soy un futbolista agresivo, me gusta ir fuerte en el uno contra uno, sacar el balón, proyectarme en ataque ya sea por fuera o dentro... También me considero un jugador de equipo, intento que haya buen ambiente en el grupo... He venido a ayudar lo máximo que pueda".