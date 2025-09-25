CD CASTELLÓN

El Castellón pierde a Sienra por lesión

El central tiene afectado el aductor de la pierna derecha y estará varias semanas de baja

ondacero.es

Castellón |

Agustín Sienra
Agustín Sienra | CD Castellón

El defensa del Castellón Agustín Sienra se perderá los próximos partidos de su equipo por una lesión en el aductor de la pierna derecha, según ha confirmado el club.

El futbolista argentino se lesionó el pasado sábado frente a la Cultural Leonesa en el encuentro que supuso la primera victoria de la temporada de los orelluts.

En principio, Sienra se perderá varias semanas de competición, por lo que romperá, frente al Leganés, su racha de titularidades en este arranque de temporada, en el que estuvo en el once inicial en los seis primeros partidos.

Fabrizio Brignani y Óscar Gil son las opciones que tiene el Castellón para suplir al defensa sudamericano.

