El Castellón pierde a Sienra por lesión

El defensa del Castellón Agustín Sienra se perderá los próximos partidos de su equipo por una lesión en el aductor de la pierna derecha, según ha confirmado el club.

El futbolista argentino se lesionó el pasado sábado frente a la Cultural Leonesa en el encuentro que supuso la primera victoria de la temporada de los orelluts.

En principio, Sienra se perderá varias semanas de competición, por lo que romperá, frente al Leganés, su racha de titularidades en este arranque de temporada, en el que estuvo en el once inicial en los seis primeros partidos.

Fabrizio Brignani y Óscar Gil son las opciones que tiene el Castellón para suplir al defensa sudamericano.