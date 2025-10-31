Marcelino: "Gerard necesita tiempo y hay que ser prudentes"

Análisis del partido: “Mañana nos enfrentamos a un equipo muy complicado que ha sumado mucho fuera de casa. Han ganado en San Sebastián y Levante. Llevan tres victorias consecutivas y tienen una clara identidad. Sabemos de la dificultad. Aquí empatamos el año pasado. Tenemos ilusión de ganar, pero hay que dar el máximo nivel para poder ganar”.
Rendimiento de Mouriño: “Los números no dicen la verdad absoluta, pero sí la verdad. Si ha jugado mucho es porque el rendimiento es muy bueno. Estamos satisfechos. Tiene buena mentalidad, es ganador, competidor, trabajador y humilde. Son grandes virtudes para un jugador que tuvimos claro que queríamos traer. Hemos acertado. Le pido eficacia. No hace falta pedirle mucho porque sabe desarrollar sus funciones sobre el terreno de juego”.
Pépé y jugar en banda : “No hay regla fija. Nos analizamos a nosotros, también el rival. Vemos nuestro rendimiento. Lo que nos pueden aportar cada perfil. Son jugadores diferentes, con sus matices. Algunos son zurdos, otros diestros. Lo importante es la polivalencia y que todos tengan un buen nivel. Intentamos elegir bien, que no es sencillo y equivocarnos lo menos posible. Queremos disfrutar de que todos estén bien e intentar ser justos y ecuánimes”.
Partido que espera ante el Rayo: “Tengo en mente un partido muy complicado. Es un equipo que te obliga a tomar soluciones en todas las zonas del campo. No da respiro. Presionan muy alto, te permiten jugar muy poco. Te obligan a atacar rápido y si no finalizas, transitan rápido. Tienen velocidad y ruptura a la espalda de la defensa. Si entramos en su juego, tendremos muchas dificultades para ganar. Debemos imponer nuestro juego con pausa y precisión. Será más fácil que se decante hacia nuestro lado. Aunque el acierto en las áreas marca los partidos. Es un partido difícil, pero debemos evitar que haya ida y vuelta. Eso beneficia al Rayo”.
Ganar mucho en Primera: “El que piense que es fácil ganar un partido en Primera División es un iluso. La humildad es un factor a tener en cuenta. Si eres prepotente, te caerán palos. Si respetas al rival siempre tienes más opciones de ganar. Preferimos jugar de noche con campo rápido. Si nos ponen a las 14:00, jugamos a esa hora. La hora no es excusa. Esto es fútbol. Nosotros tenemos argumentos para competir contra cualquier rival. Si le sumamos acierto, podemos ganar a cualquiera. Pero hay que partir de la humildad. Necesitamos el apoyo de la afición porque será un partido difícil. No entra en mi perspectiva nada que no sea eso. Es difícil controlar al Rayo. Tenemos condiciones y futbolistas para ganar al Rayo, pero debemos dar nuestro máximo nivel en todas las zonas del campo. No es fácil cuando juegas tantos partidos. Hay que evitar las desatenciones”.
Sobre Solomon: “Es un futbolista que conocemos menos. Entrenamos poco con tanto partido y luego los partidos son exigentes. Cuando ha salido al campo siempre ha dado un gran nivel. Seguiremos contando con él. Los minutos irán en función de muchas cosas. Estamos muy contentos con él. Hay exigencias que debe desarrollar en ese puesto. La actitud es buena y somos un bloque dominante. En zona izquierda, domina bien la pausa y la toma de decisiones. El equipo es muy competitivo. Tenemos a varios jugadores que pueden jugar ahí. Estamos contentos y la evolución es positiva”.
Alternativas en la delantera: “El problema es cuando no tenemos dónde elegir. Ahora tenemos opciones. El problema es cuando no tienes opciones. Eso es una dificultad. La competitividad da rendimiento y hay minutos para todos. Esta es la primera semana que tenemos a todos disponibles. Ojalá alarguemos esta situación. Luego viene la Copa de África. Ojalá poder tener a todos. Lo único que me alivia es tener a todos disponibles. Mi preocupación es ser justo. No es sencillo, pero si ganamos es más fácil elegir y si perdemos, pues haremos más cambios. No me perjudica esa situación”.
Regreso Gerard Moreno: “En cuanto a Gerard debemos ser prudentes. Llevamos mucho tiempo con lesiones reiteradas, aunque no sean importantes. No ha tenido continuidad. Necesitamos que vayan pasando los días y los entrenamientos. Que vaya cogiendo ritmo. Así va disfrutando y se le olvida el tema de las lesiones o el rendimiento. En ese proceso, el tiempo es determinante para ver al gran Gerard. No se lo podemos exigir ahora”.