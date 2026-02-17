Marcelino: "Entramos en el último tercio y todos los partidos son clave"

Tras la derrota en Getafe de la pasada jornada liguera, el Villarreal visita el Ciutat de Valencia este miércoles con la intención de aprovechar el comodín que le ofrece el calendario. Los amarillos buscan una victoria que aumente la diferencia en la tabla hasta los 7 puntos respecto al Betis. El técnico amarillo, Marcelino, ha analizado esta mañana el duelo ante los granotas.

Altas y bajas para el Ciutat: "Gerard es baja seguro y Dani tiene un problema muscular leve. Veremos si llega a este partido. Si no, para el siguiente en principio, sí que estaría. No tengo aún conocimiento detallado del problema que ha tenido. Ayer le hicieron prueba. Los futbolistas que pasaron un proceso febril antes de jugar en Getafe , están plenamente recuperados"

Puntos muy importantes: “Ahora ya todos los partidos son muy importantes porque estamos ya en el último tercio de competición. Está crudo ganar para todos los equipos. Los de abajo están ganando. Hay muchos equipos implicados en el descenso. Jugamos contra el Levante. Para ellos es un partido fundamental. Es un partido comodín que les puede acercar. Si pierden contra nosotros se quedan en una situación francamente complicada. Nosotros queremos ganar y sabemos que es difícil. Habían cogido una dinámica muy buena, pero han perdido ahora los dos últimos partidos contra el Athletic y Valencia. Antes habían empatado contra el Atlético y es un aviso. Debemos encontrar la mejor versión para ganar"

Partido que espera: “Lo que espero es un partido difícil por la necesidad imperiosa del rival. Lo van a dar todo para ganar. Se juegan muchísimo. Para ganar, hay que igualar la necesidad del Levante e imponernos en el juego porque somos mejor equipo. Lo dice la clasificación, la plantilla y el rendimiento hasta ahora. Pero en un partido puede pasar cualquier cosa. Los detalles no están siendo favorables, pero hay que cambiar la dinámica.

¿Recuperar confianza y regularidad?: “Creo que más la regularidad. Hace 8 días jugamos un partido muy bueno contra un gran rival. No venían de una buena dinámica, pero es un gran equipo y jugamos un partido de los mejores de la temporada. En Getafe fue un partido completamente diferente. Tuvimos un partido controlado, donde no logramos aportación ofensiva. Así es dificil ganar, pero ellos tampoco generaron mucho. Metieron dos goles con muy poco. Debemos competir al máximo nivel y ser contundentes en las áreas. Llevamos 12 partidos encajando gol. Si encajamos dos goles perdemos la mayoría de partidos. Sabemos que ese es el punto clave de mejora. Intentar no encajar. Aunque fuera de casa nuestro balance ofensivo debe ser mejor”.