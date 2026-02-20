Marcelino defiende la temporada del Villarreal : "Estoy orgulloso del trabajo de la plantilla"

Marcelino ha salido esta mañana en defensa de la temporada realizada por su equipo pese a las críticas que el juego de equipo ha provocado en un sector de la afición amarilla. El asturiano espera un partido duro ante un Valencia que asegura que ha mejorado en las últimas jornadas. De la misma forma recordó su época en el club de Mestalla, pero afirmó que ahora se centra en conseguir sus objetivos con el Villarreal.

Parejo recuperado: “Es el primer día que ha entrenado con el grupo, a ver cómo reacciona y mañana decidiremos. Pasamos de estar justos en esa posición a tener jugadores de muy buen nivel. Es complicado elegir y acertar, pero es lo que siempre queremos. Los minutos de Thomas en casa del Levante fueron ilusionantes por su nivel y toma de decisiones sobre el terreno de juego. Por su parte Rafa Marín tuvo un esguince ante el Levante. La evolución es buena y veremos mañana. Alfon podría ir ya convocado por primera vez”.

Sobre el Valencia: “Preveo un partido de dificultad. Estamos ya en el último tercio y todos buscan los objetivos. Me parece un buen equipo, con una estructura clara, con jugadores que han recuperado su nivel. Han sido irregulares fuera de casa, pero han mejorado en las últimas salidas. Vendrán reforzados por la última victoria. Los partidos de rivalidad tienen un componente emocional añadido. Preveo un partido como el de la temporada pasada: difícil, ajustado, lo teníamos casi ganado y nos empataron”.

Su victoria 201 en Liga y ante el Valencia: “No vivo de revanchismos ni recuerdos, vivo del presente de forma mesurada, salvo en el banquillo, donde me excito un poco más. Estoy agradecido al Valencia y a su afición, paseé allí buenos años con un final inesperado salvo para el que tomó la decisión. Pero ahora estoy muy bien y muy feliz aquí. Tenemos un reto muy bonito y para ello necesitamos ganar al Valencia”.

Un Valencia en decadencia: “No me compete a mí analizar al Valencia. Se tomó la decisión de destruir un equipo ganador con los jugadores y cuerpo técnico que salieron esa temporada. Cada dueño planifica cada club en función de lo que considera oportuno. Pero es historia, ahora me centro en este partido”.

Hacer de menos la temporada: “Respeto todas las opiniones, pero yo preguntaría cuántas veces el Villarreal ha jugado la Champions y cuántas, jugándola, tiene 48 puntos a estas alturas. Hemos hecho el récord de la primera vuelta para el club. Tras el Girona, hemos hecho la mejor primera vuelta de un equipo que no sea uno de los tres grandes. ¿Es poco? La memoria es muy frágil, pero hace dos años en noviembre este equipo tenía doce puntos en 13 jornadas. Es una realidad. En la segunda vuelta hicimos 34. Al año siguiente, Champions. Hubo una renovación de la plantilla. Hemos hecho 44 puntos en la primera vuelta, somos terceros. Si esto está mal… repasamos lo anterior y veremos el futuro. Y además podemos recordar lesiones de futbolistas, lo que pone en más valor lo hecho. Las opiniones son respetables, pero estoy muy orgulloso de lo que esta plantilla está haciendo”.