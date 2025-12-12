Maciá es la solución a los problemas del Villarreal en el centro del campo

Con tan sólo 17 años y después de debutar el pasado fin de semana en Primera, Carlos Maciá se ha convertido en la solución que Marcelino ha encontrado en el filial para paliar los problemas que las lesiones y la inminente Copa de África le van a generar en el centro del campo. El canterano salta al primer equipo para disputar, mínimo, los tres próximos partidos antes de que se cierre el 2025.

Las lesiones de Thomas Partey y Dani Parejo, unidas a la inminente marcha de Pape Gueye con Senegal para disputar la Copa de África, dejan al técnico asturiano con un importante boquete en su centro del campo para el que tendrá que encontrar soluciones. Para este próximo domingo ante el Levante todavía podrá contar con el senegalés en compañía de Comesaña.

Pero ya el próximo miércoles en Copa ante el Racing de Santander y, posteriormente, ante el FC Barcelona, existe el riesgo de que el gallego sea el único mediocentro del primer equipo disponible. Y es que el propio Marcelino ha confirmado hoy que no cuenta con Partey hasta después del parón navideño mientras que la presencia de Parejo es dudosa para estos compromisos.

Con este panorama el jovencísimo futbolista ilicitano se presenta como la alternativa tras sus buenos minutos en Liga ante el Getafe. Su técnico en el filial, quien fuera centrocampista internacional David Albelda, destaca la madurez del futbolista: “Hasta nueva orden estará con la primera plantilla. Jugadores como él tiene un gen que les hace asimilar estas situaciones sin perder el equilibrio. Si no lo tuviera, sería imposible que estuviera donde está. Reúne muchos requisitos, es muy maduro pese a su edad y no necesita muchos consejos. Marcelino ha hecho una gran apuesta por él y será un jugador importante para el Villarreal"

Y Diatta renueva hasta 2030

Al margen de Maciá, Marcelino se ha referido al joven Alassane Diatta como la otra alternativa que maneja del filial para el centro del campo. Precisamente el senegalés ha renovado en el día de hoy con el club hasta junio de 2030.

En el presente curso, Diatta ha jugado 14 encuentros y ha marcado tres tantos en Primera Federación con el Villarreal B. El mediocentro africano debutó la pasada campaña con el primer equipo del Villarreal CF en la Copa del Rey. El senegalés fue titular en el partido ante el Pontevedra CF de Segunda Eliminatoria.