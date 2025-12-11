Cipenga no estará frente al Mirandés

El CD Castellón no podrá contar finalmente con Brian Cipenga para el encuentro ante el Mirandés de este lunes al no haber accedido la federación congoleña a que retrase su incorporación a su selección para preparar la Copa Africacana de Naciones.

El club había solicitado a la federación congoleña que el futbolista pudiera unirse al trabajo el día 16 tras jugar el lunes ante el Mirandés el partido en el estadio SkyFi Castalia (20.30 horas) pero su petición no ha sido atendida.

Antes esta situación, Cipenga se desplazará el sábado y se incorporará a la concentración de su país durante el fin de semana. Debido a la disputa de la Copa Africana de Naciones el extremo del Castellón no estará a disposición de Pablo Hernández frente a Mirandés y Cádiz y si su selección supera la fase de grupos tampoco estaría en el primer partido del 2026 frente al Huesca y podría perderse otras citas si su equipo nacional sigue adelante en un torneo que acaba el 18 de enero.