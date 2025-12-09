Macià es el quinto futbolista más joven en debutar con el Villarreal

La cantera “grogueta” sigue siendo un vivero inagotable de talento. El último futbolista en debutar con el primer equipo ha sido Carlos Maciá, mediocentro en edad juvenil (17 años) que saltó al césped de La Cerámica en el minuto 51 para colaborar activamente en la victoria amarilla. El futbolista ilicitano es una de las grandes joyas de la Ciudad Deportiva y el último en asomar ya la cabeza en el primer equipo.

Si el pasado miércoles en Copa el extremo Hugo López(18 años) ya fue titular ante el CD Antoniano, en esta ocasión fue el turno de Maciá. La lesión de Partey y la sanción de Gueyé abrió la puerta para que Marcelino echase mano de los centrocampistas del filial. Y en el segundo equipo castellonense y pese a su juventud, destaca esta temporada Maciá.

Al asturiano no le tembló el pulso cuando, con el partido abierto (1-0) y con 40 minutos todavía por jugar, llamó al canterano tras la lesión de Parejo: “No me lo esperaba , estaba en el banquillo sentado, no estaba ni calentando. Cuando me lo ha dicho me ha subido mucha adrenalina, mucha emoción. No sé como describir este sentimiento. Es la alegría de hacer realidad aquello con lo que llevas soñando desde que eres pequeño. Es una locura, es increíble”, aseguraba tras el choque.

Un perfil Rodri que se pule a las órdenes de Albelda

Pese a ser todavía juvenil y en su tercera temporada en el club castellonense, Maciá es titular indiscutible en un filial donde le tutela un centrocampista histórico como David Albelda. “Albelda es un referente para todos nosotros, un referente histórico. Voy a seguir lo que me digan los técnicos”, afirma el futbolista

El futbolista, que recientemente ha renovado hasta 2029 con el Villarreal , es visto como un futbolista del perfil de Rodrigo Hernández . Por sus características técnicas y físicas (1.90 de altura), su progresión recuerda mucho a la que tuvo en su día el Balón de Oro Curiosamente, el hoy jugador del City debutó en Primera de la mano de Marcelino: “Es un perfil similar a Rodri. Yo no los hago debutar. Están allí, y ellos con su trabajo y las circunstancias se lo ganan. Parece que ha jugado ya más partidos, no que sea el primero. En el filial, siendo juvenil, se ha ganado ser titular. Tiene una personalidad muy fuerte. No estaría mal que llegara donde Rodri, pero no hay que ponerle presión porque eso es muy complicado”, asegura el asturiano tras el partido.

El futbolista dijo que Marcelino le aconsejó antes de salir que jugara “como en el B. Los primeros balones intenté jugar muy fácil”, explicó el. “Ojalá tenga continuidad aquí pero sé que en el filial también estamos en un momento importante y ayudaré donde me digan”, comentó Macià

Quinto jugador más joven en debutar con el Submarino en Primera

El debut en Primera de Maciá llega con 17 años, 3 meses y seis días. Un dato que le convierte en el quinto futbolista de la cantera amarilla que ha debutado con menor edad en Primera.

El ilicitano tan sólo es superado por José María Cases, quien debutó en 2003 ante el Betis con 16 años, seis meses y 30 días, Xisco Nadal, quien lo hizo aquella temporada con 16 años, siete meses y seis días, el argentino Nahuel Leiva(17 años, un mes y 22 días) y César Arzo (17 años, dos meses y dos días).

Los últimos casos de precocidad en el “submarino” fueron protagonizados por Yeremy Pino (18 años y 5 días), Aleix García (17 años y 10 meses).