Villarreal CF: Marcelino espera que el equipo se levante del batacazo europeo

Tras el duro palo que supuso la derrota del pasado miércoles ante el Copenhague y la consiguiente eliminación en Champions, Marcelino espera que su equipo sea capaz de rehacerse como lo ha hecho otras veces esta temporada para mantenerse arriba en La Liga. El técnico amarillo contará con bajas en el centro del campo ya que confirmó que no recuperará a ninguno de los futbolistas “tocados”.

Como llegan tras caer en Champions : “Vamos a ver. En principio no creemos que vayamos a recuperar a ningún futbolista de los tocados y seguiremos justitos en algunas posiciones. Recuperamos a Foyth que estaba sancionado. En el aspecto mental, tenemos que recuperarnos. Esta temporada estamos acostumbrados a jugar cada tres o cuatro días, ya hemos sufrido reveses en Champions y hemos reaccionado. Otra vez hay que intentar cambiar el chip y centrarnos en los partidos que nos quedan antes de las vacaciones. Tenemos un partido importante en liga y esperemos dar el máximo”.

: “Vamos a ver. En principio no creemos que vayamos a recuperar a ningún futbolista de los tocados y seguiremos justitos en algunas posiciones. Recuperamos a Foyth que estaba sancionado. En el aspecto mental, tenemos que recuperarnos. Esta temporada estamos acostumbrados a jugar cada tres o cuatro días, ya hemos sufrido reveses en Champions y hemos reaccionado. Otra vez hay que intentar cambiar el chip y centrarnos en los partidos que nos quedan antes de las vacaciones. Tenemos un partido importante en liga y esperemos dar el máximo”.

Estamos acostumbrados a jugar cada tres o cuatro días, ya hemos sufrido reveses en Champions y hemos reaccionado

El levante, un rival con cambios: “Yo siempre prefiero jugar contra un equipo que tenga una estructura sólida, un entrenador ya asentado, porque eso genera una identidad. Ahora han cambiado de técnico, juegan un sistema de juego similar, pero con variantes en ataque. Sólo los hemos visto en el partido ante Osasuna. Tenemos que intentar desarrollar nuestro mejor nivel y eso es lo que prevalece. Para nada va a ser sencillo. Ellos en casa aún no han ganado, pero han jugado ante equipos importantes. Eso lo tenemos que tener en cuenta”.

Etta Eyong: “Tenerlo enfrente es una posibilidad. Si deciden que juegue, tenemos que enfrentarnos a él como ya hemos hecho contra otros rivales que también han tenido futbolistas cedidos que han tenido que jugar contra nosotros. Estamos muy agradecidos del tiempo que estuvo aquí. Metió algunos goles y dio asistencias. Y en el día a día era un jugador que daba gusto tener, porque trabajaba con mucho respeto. Va a jugar la Copa de África fruto de su buen trabajo, y le deseamos lo mejor”.

“Queremos la séptima victoria consecutiva y buscar nuestra mejor versión. La dinámica, los automatismos, el rendimiento, los números nos dicen que somos un equipo muy eficiente

Buena situación en Liga: “Queremos la séptima victoria consecutiva y buscar nuestra mejor versión. La dinámica, los automatismos, el rendimiento, los números nos dicen que somos un equipo muy eficiente. Y hay que seguir con ese trabajo. Nuestra mentalidad es siempre salir con el ánimo de mostrar nuestra mejor versión y que a la vez sea mejor que la anterior. Lo que no se puede discutir es la actitud de los jugadores. En el próximo partido tenemos que ser más determinantes, que no nos lleve la ansiedad de ganar al desorden del otro día. Desde la eficacia, la precisión, ser capaces de ganar. El rival no nos va a regalar nada”.

Jugar contra el colista: “No creo que nos vayamos a relajar y no creo que el otro día jugamos relajados. Es una tendencia fácil cuando un equipo se cree superior a otro, si no ganas es que te relajas. Pero no me parece que nos vayamos a relajar, evidentemente lo vamos a evitar. No creo que vaya a ser el caso. Me niego a creer que es la forma en la que vamos a enfrentar el partido. La motivación es muy importante y hay que buscar la motivación máxima en cada partido. Hubiera firmado más puntos en la Champions, pero también es cierto que en la Liga no esperábamos tener tantos”.