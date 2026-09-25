Lucas Alcázar califica de "ilusionante " el arranque de temporada del Castellón

El lateral del Castellón Lucas Alcaraz dijo, tras empezar la liga con cinco victorias y un empate, que han firmado "un arranque muy ilusionante".

El defensa aseguró en una rueda de prensa que "el comienzo del equipo ha sido fantástico" y que para el vestuario es "muy importante".

Alcázar, nacido en Leganés, regresa a su ciudad para el partido que el lunes jugará el Castellón en Butarque. "Siempre es especial volver a casa", reconoció. "Aunque lo afrontes como un partido más, siempre tienes un aliciente", completó.

Del conjunto madrileño destacó que "tiene grandes jugadores y un estilo bueno para la categoría, al que le gustar tener el balón" pero dijo que ellos irán "a sacar los tres puntos".

El lateral ha alternado suplencias y titularidades. "Esto es un barco y tenemos que remar todos en la misma dirección porque la temporada es larga", concluyó.