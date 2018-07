Kiko Ramírez considera abusivas las cláusulas del contrato que le ofrecía el Castellón

El ex técnico afirmó que su salida del club obedece a unas cláusulas “abusivas” en el contrato que le ofrecía el club.

“Al ver la propuesta que me hicieron vi que hay falta de confianza y de feeling. Es un contrato que yo no había visto nunca, sobre todo por las cláusulas, que me parecen abusivas”, declaró. “Si un entrenador es destituido no puede volver a entrenar ese año, lo que significa que si me destituyen por una de estas cláusulas, mi familia no vive, continuó.

Kiko Ramírez aseguró que la reducción salarial no ha sido el detonante de su salida y reveló que “he tenido la posibilidad de quedarme doblando el sueldo porque ha habido gente anónima que se ha ofrecido, pero entiendo que ese no es el camino”.