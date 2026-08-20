Kambwala se aleja de Osasuna: el Como entra con fuerza y cambia el escenario

Lo que parecía cuestión de horas se ha convertido en una incógnita. Willy Kambwala está cerca de cambiar el rumbo de su futuro después de que el Como haya irrumpido con fuerza en una operación que Osasuna tenía prácticamente cerrada. El central del Villarreal tenía un acuerdo verbal para jugar esta temporada en Pamplona, pero el interés del conjunto italiano ha provocado un giro inesperado en las últimas horas.

Kambwala había dado el visto bueno inicialmente a la opción de Osasuna. El objetivo era claro: encontrar un destino donde pudiera recuperar protagonismo después de una temporada prácticamente en blanco por una grave lesión muscular. En Villarreal parte como una de las últimas opciones para el centro de la defensa y la cesión se presentaba como la mejor vía para recuperar minutos y sensaciones.

Pero el Como ha cambiado el escenario. El conjunto italiano se ha metido en la operación y ha presentado una propuesta que ha hecho dudar al futbolista. La posibilidad de jugar en Italia y, sobre todo, de disputar la Champions League, supone un atractivo importante para un jugador de 21 años que busca relanzar su carrera.

En Osasuna existe preocupación porque la operación, que ayer parecía prácticamente hecha, vuelve a estar en el aire. El conjunto navarro mantiene la ventaja del acuerdo verbal alcanzado y del deseo inicial del jugador, pero ahora Kambwala se ha tomado unas horas para valorar las dos alternativas antes de tomar una decisión definitiva.

Cabe recordar que el Manchester United, club del que lo fichó el Villarreal, posee una opción para fichar al jugador y un porcentaje en caso de una venta definitiva.