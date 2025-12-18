CD CASTELLÓN

Intratables de cara a gol

El Castellón firma la mejor racha goleadora de Segunda con 15 tantos en sus 5 últimos partidos

ondacero.es

Castellón |

Ousmane Camara
Ousmane Camara | LaLiga

El Castellón ha zanjado a lo grande el debate sobre su capacidad goleadora. Después de una racha de 452 minutos sin marcar que incluyó la Copa del Rey, los albinegros viven ahora una situación completamente diferente después de conseguir 15 goles en sus 5 últimos partidos.

Esta dinámica ha permitido a los castellonenses ganar estos encuentros. La racha se inició con la victoria por 5-4 frente a la Real Sociedad B y prosiguió ante el Andorra, al que se derrotó por 1-3. Los albinegros también se impusieron por 1-0 a Las Palmas, 1-3 al Deportivo y 3-1 al Mirandés.

Con estos números, el Castellón registra la mejor tendencia realizadora de toda la Segunda División en las últimas jornadas. El segundo de la lista es el Racing, que ha visto puerta en 12 ocasiones

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer