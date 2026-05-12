Gus se despide como una leyenda en el Servigroup Peñíscola

El final de temporada del Peñíscola esta marcada por las despedidas más emotivas. Si la pasada semana fue Santi Valladares el que anunció su marcha, en esta ocasión ha sido otro mito de club del Baix Maestrat: El portero manchego Gustavo Pérez Segura “Gus”

La de Gus ha sido la segunda etapa en el club y no ha podido ser mejor convirtiéndose en uno de los referentes del equipo en una época gloriosa para la entidad peñiscolana.. El guardameta de Lillo regresó al club en el verano de 2022, con la pretemporada ya iniciada, en un momento de máxima necesidad para la plantilla debido a las lesiones y convocatorias internacionales que dejaron al equipo sin porteros disponibles para el inicio liguero.

Desde su llegada, y con 43 años, se convirtió en titular indiscutible y en una pieza clave del equipo que ha protagonizado la etapa más exitosa del club. Gus participó de forma decisiva en hitos como el ascenso a Primera División en 2023, las tres semifinales de la Copa del Rey, la conquista de la liga regular y el histórico título de la Copa de España 2025, torneo en el que además fue elegido Mejor Jugador de la semifinal.

A nivel individual, el manchego también logró un registro histórico al convertirse en internacional absoluto con la selección española a los 45 años, batiendo récords de longevidad en el fútbol sala nacional.

Durante el acto de despedida, el director deportivo Alejandro Catalán recordó la llegada de Gus al club en un contexto complicado y destacó la apuesta realizada entonces por un portero veterano que terminó convirtiéndose en una figura histórica para la entidad. Catalán quiso subrayar la huella imborrable que deja en el Servigroup Peñíscola, calificándolo como “inmortal” dentro de la historia del club.

Por su parte, el presidente Manuel Sierra puso en valor tanto la trayectoria deportiva del guardameta como su calidad humana, definiéndolo como un ejemplo de “trabajo, humildad y profesionalidad”, además de una persona “muy querida” dentro de la familia peñiscolana.

En su intervención, Gus agradeció el cariño recibido durante estos años y aseguró haber vivido en Peñíscola “casi los cuatro mejores años” de su carrera deportiva. El portero confirmó que continuará jugando, aunque todavía no ha decidido cuál será su próximo destino, y tuvo palabras de agradecimiento hacia compañeros, cuerpo técnico, directiva y afición.