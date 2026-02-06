El Villarreal presenta a sus refuerzos invernales

El Villarreal presentó a los dos fichajes del reciente mercado invernal: Alfons González y Alex Freeman. El consejero delegado del club de Las Plana, Fernando Roig Negueroles, destacó el trabajo realizado: “Se trata de alternar entre jugadores más hechos y otros más jóvenes que nos puedan aportar a largo plazo y convertirse en jugadores importantes a largo plazo. A Alex lo seguimos desde le verano pasado y estábamos negociando para que viniese el próximo verano. Las circunstancia lo han acelerado, pero estos meses le servirán para acelerar la adaptación”, comentó

Freeman: "Tengo mucha confianza en mí mismo"

Confianza en sí mismo: “Quería demostrar mi nivel, demostrar que puedo ser un buen jugador aquí tras serlo en la MLS. Confío en mis habilidades. Quiero demostrar esa confianza cuando estoy dentro del campo. Y llevarme bien con los compañeros fuera del mismo, tener una buena conexión para tener la experiencia completa. Haciendo eso demostraré mi nivel al técnico, a mis compañeros y a la afición”

Diferencias con la MLS: “Veo que hay diferencia, se juega mucho más rápido. Tengo que tomar decisiones mucho mas rápido, enfrentarme a extremos muy rápidos, defender bien y ser fuerte . Tengo que acostumbrarme a ese estilo de juego para ayudar al equipo en todo lo que pueda”

Adaptación: “El salto es diferente para cada jugador. Seguramente sea más fácil para alguien de ataque que para un defensa. Lo que quiero es adaptarme lo más rápido posible a un ambiente diferente. Mi contrato tan largo demuestra la importancia para el club, voy a darlo todo durante este tiempo. Marcelino y mis compañeros ya han hablado conmigo y me han demostrado su confianza y me dicen lo que tengo que hacer”

Sus características: “Puedo hacerlo bien en ataque y en defensa. Con Orlando atacaba más y defendía más con la selección. Puedo hacer lo que me pida Marcelino, darle opciones en las dos situaciones y demostrar que puedo ser un jugador polivalente"

Lateral ofensivo: “Como lateral que ataca me gusta marcar goles, pero también puedo ayudar con centros para dar asistencias. Tengo que ser más precisos con esos centros. En esta liga hay muchos duelos y tienes que ganarlos. Marcelino habla mucho de eso y hay muchas cosas en las que puedo mejorar para ser le mejor jugador posible"

Alfons: "Llego con una ilusión tremenda al Villarreal"

Ilusionado: “Estoy super feliz y con una ilusión tremenda . Quiere recuperarme bien y estar lo antes posible para ayudar. Es de agradecer que confíen en mí. Ojala en tres semanas pueda estar con el equipo y estar disponible”

Competencia de Moleiro: “Vengo a ayudar al grupo. Es un gran jugador y cada uno tiene sus características. Cada uno debe aportar, poner las cosas difíciles y que podamos aportar al grupo”

Su Futuro: “La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí. Si estoy aquí es porque me gusta esta opción, como juega el equipo. Pensar más allá no es ahora lo prioritario”