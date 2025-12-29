VILLARREAL CF

Un enero para el Villarreal con exigencia en Liga y mero trámite económico en 'Champions'

Los amarillos tendrán entre sus rivales al Betis y el Real Madrid

EFE

Vila-real |

Marcelino, técnico del Villarreal CF
Marcelino, técnico del Villarreal CF | Agencia EFE

El Villarreal CF tiene por delante un intenso mes de enero en el que disputará cuatro partidos de LaLiga y dos de Liga de Campeones, en el que afrontará encuentros de máxima exigencia en el campeonato doméstico, mientras que en Europa tan solo jugará por los premios económicos y la honra de no acabar sin ganar un partido en su fase de grupos.

En el campeonato liguero, los de Marcelino deberán defender su puesto en zona de Liga de campeones como cuarto clasificado -con dos partidos menos-, visitando campos tan complicados como el del Elche y el del Real Betis, siendo este último un rival directo en esta pelea. Como locales recibirán al Deportivo Alavés y al Real Madrid.

En este mes de enero, el Villarreal concluirá su concurso en la Liga de Campeones, donde ya no tiene opciones de pasar a la siguiente fase, recibiendo la visita del Ajax en La Cerámica y jugando en la última jornada en Alemania ante el Bayer Leverkusen.

