El Cross Ciutat de Castelló reunirá a 1.400 atletas este domingo

Castellón volverá a ser protagonista del atletismo autonómico este domingo con la celebración de la 46.ª edición del Cross Ciutat de Castelló, que reunirá a cerca de 1.400 atletas de todas las categorías en el parque Guitarrista Manuel Babiloni, junto al Auditori i Palau de Congressos.

La prueba, organizada por el FACSA Playas de Castellón, se desarrollará entre las 9:30 y las 13:30 horas y será puntuable para el Campeonato Autonómico de Clubes Federados y Escolar.

La presentación oficial tuvo lugar este miércoles en el Ayuntamiento, con la participación de la concejala de Deportes, Maica Hurtado; la delegada del Consell, Susana Fabregat; Ramón Ferrer, en representación de FACSA, y el presidente del club organizador, Antonio Escrig.

El circuito contará con dos trazados y distancias que irán desde los 800 hasta los 7.200 metros, adaptadas a las distintas categorías. Las carreras absolutas concentrarán la atención en la recta final de la jornada: la prueba femenina comenzará a las 12:05 horas y la masculina, a las 12:45.