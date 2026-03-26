VILLARREAL CF

La Cerámica colgará el cartel de 'No hay billetes' para recibir a la selección

El estadio del Villarreal se llenará para el amistoso de este viernes frente a Serbia

ondacero.es

Vila-real |

Estadio de La Cerámica
Estadio de la Cerámica | GETTY

La selección española estará bien arropada en su vuelta a la provincia de Castellón. El ritmo de entradas para el amistoso frente a Serbia en el Estadio de La Cerámica ha sido muy alto esta semana, de modo que ahora mismo quedan unas pocas localidades en zona de Tribuna.

De esta forma, el campo del Villarreal se llenará para ver en acción al conjunto de Luis de la Fuente en su preparación para el Mundial de 2026.

El equipo nacional se hospeda este jueves en un hotel de Castellón tras haber entrenado en Las Rozas. El encuentro se disputa este viernes a las 21:00 horas y se podrá seguir en directo en Radioestadio.

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