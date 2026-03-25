La baja de Calatrava abre un interrogante en el Castellón

El Castellón viaja este fin de semana al Carlos Belmonte para medirse a Albacete. Un partido que cobra mayor importancia si cabe dada la racha negativa por la que pasa el conjunto castellonense tras cinco jornadas consecutivas sin lograra la victoria. Y a las bajas ya conocidas de sus dos internacionales se sumará este fin de semana la de su mejor futbolista: Alex Calatrava.

La ausencia del catalán se convierte en un nuevo contratiempo para Pablo Hernández dada la calidad del futbolista y el número de ausencias en la zona de de desequilibrio. Pero además abre el interrogante de cual va a ser el rendimiento del equipo albinegro sin "Cala", habida cuenta que será el primer partido de liga que se pierda esta temporada.

Hasta la fecha el centrocampista albinegro ha participado de los 30 partidos ligueros que ha disputado su equipo, siendo seguido de cerca por los 28 de Barri y Meillot. De la misma forma y con 2525 minutos disputados, es el futbolista del plantel que más ha jugado esta temporada.

De la misma forma su importancia se refleja en las estadísticas, ya que es el futbolista con mayor incidencia en el juego ofensivo del equipo en acciones clave. "Cala" es el segundo goleador con ocho tantos, tan sólo por detrás de Camara (9). Igualmente es el segundo en el ranking de asistencias con seis pases de gol, tras Cipenga, con siete. Igualmente Calatrava es el jugador que más veces ha disparado a puerta esta campaña con 32 chuts

Malos precedentes la pasada campaña

Alex Calatrava | LaLiga

Para encontrar un Castellón sin Calatrava hay que remontarse a mediados de la pasada temporada, donde una lesión muscular dejó a los de Castalia sin su estrella durante ocho partidos a lo largo de los meses de diciembre y enero. Y dicho precedente no es muy halagüeño.

Sin el catalán el Castellón disputó ocho partidos con un balance terrible: una victoria, un empate y seis derrotas consecutivas. Precisamente la racha, que tuvo como consecuencia la destitución de Dick Schreuder, se cortó coincidiendo con el regreso del futbolista ante el Racing de Ferrol (1-3)