El CD Castellón traspasa a Óscar Gil al Real Murcia

Óscar Gil llegó al CD Castellón en el verano de 2022 y ha formado parte del primer equipo durante tres temporadas y media, en las que se convirtió en uno de los jugadores más importantes del vestuario. Desde la campaña 2023/2024, la del ascenso a Segunda División, ejerció como segundo capitán de la plantilla.

El centrocampista navarro ha disputado 90 partidos oficiales con el conjunto orellut y ha anotado cuatro goles, tres en Primera RFEF y uno en LaLiga Hypermotion. Los tres tantos logrados en la categoría de bronce se produjeron en el SkyFi Castalia y en todos ellos el CD Castellón consiguió la victoria. Uno de esos goles fue, precisamente, ante el Real Murcia, su nuevo club.

Desde la entidad albinegra han destacado el papel de Óscar Gil como uno de los jugadores clave en la consecución del ascenso al fútbol profesional, así como su peso dentro del vestuario y el cariño recibido por parte de la afición durante su etapa en Castellón.

El CD Castellón ha deseado al futbolista “toda la suerte” en esta nueva etapa de su carrera profesional en el Real Murcia.