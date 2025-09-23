Calatrava: El crack albinegro lidera la reacción

El mejor futbolista del Castellón ha salido la rescate de su equipo en el momento más complicado de la temporada. El talentoso centrocampista madrileño se echó el equipo a las espaldas este pasado fin de semana para liderar la primera victoria de la temporada para el conjunto de la capital de La Plana.

En el que era el debut de Pablo Hernández en la banqueta albinegra, Calatrava abrió el marcador a los ocho minutos al aprovechar un error de un defensa de la Cultural Leonesa. Además rubricó su gran actuación con la asistencia a Kenneth Mamah en la jugada que sirvió para cerrar el partido, ya en el tramo final del mismo. De esta forma firma ya dos tantos y dos asistencias, para liderar el juego ofensivo de du equipo un años más.

“Al final hemos llevado a cabo el plan de partido del nuevo míster. El equipo ha sabido salir con otro aire, hemos salido bien al partido. Hemos sabido competir en todo momento, hemos tenido algún momento que hemos sufrido pero lo hemos sabido sacar y nos llevamos la primera victoria”, afirmaba tras el partido.

El madrileño quiso mandar un mensaje de de esperanza la parroquia albinegra con vistas al futuro más inmediato: “Tienen que confiar en nosotros. Lo estamos dejando todo todos los días, entrenando a tope, jugando con muchas ganas. El equipo está concienciado de que las cosas van a salir. Que sigan viniendo, como siempre, que no se desanimen, que esto es muy largo y hay que estar todos juntos”.