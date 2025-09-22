CD CASTELLÓN

El Castellón rompe su sequía de victorias de la mano de Pablo Hernández

El equipo albinegro se impone a la Cultural en el debut del ex futbolista como técnico del primer equipo

ondacero.es

Castellón |

Cipenga y Doué celebran la victoria del Castellón en el Reino de León
Cipenga y Doué celebran la victoria del Castellón en el Reino de León | LaLiga

El Castellón ha vuelto a sonreír después de imponerse por 1-3 a la Cultural Leonesa en el debut de Pablo Hernández en su banquillo. El técnico albinegro, que asumió el cargo en condición de interino, dio otro aire al equipo dotándole de personalidad y solidez.

Así, un buen arranque le permitió marcar dos goles en los diez primeros minutos por obra de Álex Calatrava y Diego Barri. Fue un primer tiempo en el que los orelluts pudieron marcar varios tantos más.

El ritmo del Castellón bajó en la reanudación, lo que aprovechó la Cultural para acortar distancias. Pero los albinegros, lejos de arrugarse, reaccionaron gracias a los cambios que introdujo Pablo Hernández y uno de los recién incorporados, Kenneth Mamah, anotó el tanto de la sentencia.

Con esta victoria, el Castellón sale de los puestos de descenso antes de visitar al Leganés, el próximo lunes, con la incógnita de si lo hará con Pablo Hernández o con un nuevo técnico.

