Brignani: "La derrota no nos ha afectado, estamos muy bien"

Fabrizio Brignani se ha asentado en el centro de la zaga castellonense. El italiano se ha convertido en un futbolista clave con el paso de la temporada con su poderío defensivo y su capacidad para definir en las jugadas de estrategia. El defensa albinegro asegura que la derrota ante el Córdoba no va a pasar factura toda vez que espera un partido duro en Ceuta

Bien pese a la derrota: "Estamos bien pese a la derrota. Nos disgustó y no estamos felices, pero somos un equipo que estamos bien . Todos hemos entendido que fue un mal partido, pero no jugamos mal. Nos faltó suerte, mejorar detalles, pero el equipo estuvo entero en el campo y trató de ganar. Se ha visto esta semana tal y como hemos trabajado. Vamos a jugar y competir bien"

Gran momento: "Estoy bien, cada partido me encuentro mejor. Ya dije en enero, cuando enlacé cuatro o cinco partidos, que cuanto más juegas, mejor estas, con más confianza. El equipo está bien y eso ayuda a que todos estemos mejor. Siempre llego bien a final de temporada, me cuesta un poco más coger el ritmo al principio. Ahora es cuando llego en mi mejor momento de forma"

Sus goles: "Lo mejor del fútbol es marcar y ganar, estoy feliz por colaborar en los goles. Prefiero ser un jugador más lineal, que se puede confiar en mí, más que de rachas. Me gusta marcar pero en mi posición lo más importante es la confianza que pueda dar al equipo"

Sobre el Ceuta: "Será un partido difícil, ellos compiten bien y han ganado mucho en casa, donde han cimentado su permanencia. Son un buen equipo, tiene un buen delantero y un forma de jugar que, en su casa, es difícil jugarles. Ellos no se jueguen nada pero eso no debe hacer que nos confiemos. Lo vimos con el Córdoba, en esta liga todos juegan. Nadie va a regalarnos nada y tenemos que ser nosotros"

Encajar menos goles: "Los números no mienten y estamos encajando bastantes goles. Encontraos nuestra forma de jugar, y es una forma muy ofensiva. Hubo un momento que cerramos la portería y eso es importante, pero el nivel de los rivales es alto. por nuestra forma de jugar concedemos espacios, tratamos más de anotar un tanto más que el rival que de no encajar."