Amics afronta un durísimo sprint final para luchar por el liderato

La recta final de la liga regular se presenta especialmente emocionante para la hinchada de Amics Castelló. El equipo entrenado por José Luis Pichel superó de forma holgada al Mataró este pasado domingo en el Ciutat (101-80) por lo que se mantiene una semana más como colíder del grupo este de Segunda Federación en compañía del Sant Antoni de Ibiza. Los baleares, por su parte, se impusieron en un igualado partido en su visita a Gandía: 82-84

A falta de cinco jornadas para el final, los de la capital de La Plana saben que no tienen margen de error y que dependen de si mismos para acabar como campeones de grupo. Eso sí, deberán afrontar una durísima recta final en la que se medirán a varios de los mejores equipos de la competición que pugnan por una plaza en el playoff de ascenso.

Este fin de semana visitarán Huesca para enfrentarse a todo un clásico que necesita los puntos para certificar su clasificación. Una semana después, el 29 de marzo, recibirán la vivita del colíder, el Sant Antoni, en el que se presume partido clave en la lucha por el ascenso. En juego, seguramente, el liderato y el basquet average tras la derrota por cinco puntos (80-75) en el partido de la primera vuelta.

Tras este duelo restarán tres jornadas más, dos de ellas a domicilio ante el Albacete (tercer clasificado) y Llíria (quinto). De por medio el duelo provincial con la visita del Benicarló al Ciutat el próximo 12 de abril.

Doble oportunidad para el líder

Cabe recordar que los campeones de grupo disputarán entre ellos una eliminatoria final a doble partido y que el ganador de esta eliminatoria asciende directamente a la Primera FEB , además de proclamarse campeón. El equipo que pierde esta final se reengancha a los Playoffs en la segunda ronda, por lo que tiene una segunda oportunidad para lograr el objetivo.

Las dos plazas restantes se deciden mediante un sistema de eliminatorias en el que participan los equipos clasificados entre el 2º y el 8º puesto de cada conferencia, junto al perdedor de la Final de Campeones. En los octavos se enfrentan los equipos del 2º al 8º de cada grupo en eliminatorias a ida y vuelta (ej. 2º del Este vs 8º del Oeste). Las eliminatorias se suceden hasta determinar a los dos finalistas, que obtendrán el premio del ascenso.