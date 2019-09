Alberto Moreno estará dos meses de baja

El futbolista, que para empezar será la principal ausencia este próximo domingo ante el Real Madrid, ya se perdió el debut liguero ante el Granada al estar recuperándose de un daño miofascial en el bíceps femoral de la pierna izquierda sufrido durante la pretemporada. Incluso , en el que fue su primer partido con los amarillos este verano, ya se vio aquejado de una contractura intensa en los isquios que el obligó a parar 10 días.

Problemas en los lateralesLa baja de Alberto Moreno podría no ser la única , ya que Calleja podría quedarse sin sus dos laterales titulares si no se recupera para el domingo Ruben Peña. El ex del Eibar sigue con el proceso de recuperación de sus molestias en los isquitibilaes de la pierna derecha que ya le hicieron causar baja ante el Levante.