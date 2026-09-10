Castellón aprueba nuevas medidas para ampliar el parque público de vivienda

La Junta de Gobierno Local de Castellón ha aprobado dos acuerdos relacionados con vivienda que buscan ampliar el parque público y reforzar los recursos destinados a vivienda social.

Por un lado, el Ayuntamiento ha aprobado un convenio con la Generalitat Valenciana que le permitirá ejercer los derechos de tanteo y retracto sobre viviendas de protección pública situadas en Castellón. Esta medida permitirá al consistorio optar a la adquisición de estas viviendas para incorporarlas al parque público municipal.

Por otro lado, el Ayuntamiento continuará colaborando con la Universitat Jaume I (UJI) en el programa Pisos Solidaris durante los años 2025, 2026 y 2027. El consistorio aportará 38.720 euros para mantener esta iniciativa.

El programa cuenta actualmente con ocho viviendas sociales en la plaza URBAN, en el grupo San Lorenzo, que pueden ser ocupadas por hasta 12 estudiantes de la UJI.

A cambio, los estudiantes participan en actividades comunitarias, sociales y educativas en el entorno, con el objetivo de fomentar la convivencia y la participación en el barrio.

Con estos dos acuerdos, el Ayuntamiento amplía las herramientas municipales disponibles para facilitar el acceso a la vivienda y mantener recursos destinados a colectivos con necesidades habitacionales.