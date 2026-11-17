El Pleno Municipal de Almussafes ha aprobado el acuerdo con Cecotec para impulsar una nueva gigafactoría de viviendas, un proyecto que incluye la creación de un gran pulmón verde de 60.000 metros cuadrados junto al IES Almussafes y otros 95.000 al sur de las futuras instalaciones industriales.

Este extenso espacio natural actuará como una barrera acústica y medioambiental estratégica. Su función principal será separar y aislar la actividad de la gigafactoría respecto al IES Almussafes, garantizando así la protección del entorno educativo y el bienestar del alumnado.

El alcalde, Toni González, ha explicado como con el desarrollo de esta megafactoría se ha proyectado un acceso exclusivo para los usuarios del Instituto.

De este modo, el consistorio busca compatibilizar el desarrollo industrial y el futuro económico del municipio con la sostenibilidad y el respeto a los espacios públicos colindantes.