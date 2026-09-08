Vicent De la Concepción y Rafael LLuch serán los candidatos del PSOE en las elecciones municipales

En Algemesí, Rafa Lluch ha anunciado oficialmente su decisión de presentarse como candidato a la alcaldía.

Lluch afronta el reto con el objetivo de aglutinar el voto progresista y presentar una alternativa sólida basada en la escucha activa, la sostenibilidad y el impulso económico y social de Algemesí.

En Alzira, será Vicent de la Concepción quien opte a la alcaldía de la localidad, tomando el relevo de la hasta ahora secretaria general del PSOE, Gemma Alós.

En La Ribera Baixa, se conoce que el actual alcalde de Cullera, Jordi Mayor, volverá a ser el candidato del PSOE para las elecciones municipales.

Por otro lado, En Sueca, Joan Carles Vázquez, secretario general local, y el diputado, Benjamín Mompó, competirán en primarias para liderar la candidatura del PSOE. El proceso electoral interno para elegir al cabeza de lista se resolverá definitivamente durante el mes de noviembre.