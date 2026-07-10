La UNIÓ convoca una concentración en protesta de las políticas actuales de agricultura

LA UNIÓ Llauradora se concentrará este viernes en la Ciutat Administrativa 9 d’octubre de València ante las Consellerias de Agricultura y Medio Ambiente.

La organización agraria exige soluciones urgentes por la insuficiencia de las políticas actuales que siguen generando al abandono de tierras y el aumento de daños por fauna silvestre, que causan graves pérdidas económicas y riesgos de incendios.

El secretario general de La Unió, Carles Peris, ha indicado que han planteado una enmienda presupuestaria de 900.000 euros destinada a financiar medidas de prevención.

La protesta incluirá un almuerzo popular previo y la posterior lectura de un manifiesto reivindicativo.

Por otro lado, junto a AVA-ASAJA, denuncian un incremento del 600% en las detecciones de la plaga "Mancha Negra" en cítricos sudafricanos durante 2025, con ocho nuevas interceptaciones de limones y pomelos en junio.

Carles Peris incide en que ante el aumento del 66% respecto a junio del año pasado, Bruselas debe reforzar la vigilancia y aplicar el tratamiento en frío a todas las especies.

AVA advierte, además, de la detección de falsa polilla en pomelos sudafricanos y reitera la necesidad de que la UE extienda la obligatoriedad de que Sudáfrica aplique el tratamiento en frío no solo a sus naranjas, sino también a mandarinas.