Sueca inicia una campaña de control de patinetes eléctricos para garantizar la seguridad de conductores y peatones

La Policía Local de Sueca ha puesto en marcha una campaña especial sobre el uso de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), patinetes eléctricos y similares, con el objetivo de velar por el cumplimiento de la normativa vigente, especialmente en lo referente a la disposición del seguro, del certificado obligatorio de circulación, de la etiqueta identificativa y de la inscripción en el registro nacional de vehículos; así como sobre las posibles infracciones en la conducción, a fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía y resto de usuarios.

La campaña se inició ayer lunes 23 y se prolongará hasta el 9 de marzo, en horario de mañana, tarde y noche, tanto en el casco urbano como en la zona marítima. La finalidad es mejorar la seguridad viaria y la convivencia de los peatones, reducir las conductas de riesgo e infracciones recurrentes, e incrementar la percepción preventiva de la Policía Local. Entre los objetivos principales de la campaña se encuentran: el control de la circulación indebida de los VMP por las aceras y zonas no autorizadas, el control de la velocidad inadecuada y de las posibles distracciones; la verificación de elementos de seguridad exigibles; y la comprobación de la documentación y obligaciones en referencia a la normativa nueva vigente.

“Esta campaña de control se inicia, en primer lugar, porque nos preocupa la seguridad de los peatones y del resto de usuarios de la vía. Además, se ha querido aprovechar la entrada en vigor de la nueva normativa en lo referente al seguro y al certificado de circulación. Y teniendo en cuenta que cada día se incrementan las quejas por acciones relacionadas con estos vehículos, hemos considerado oportuno ponerla en marcha para comprobar que se cumple la normativa”, ha explicado la concejal de Seguridad Ciudadana, Noelia Benedito, quien ha indicado también que lo más importante es garantizar la seguridad de los usuarios de las vías y comprobar, como con cualquier otro vehículo, que se dispone de la documentación en regla.

Durante estas dos semanas, las patrullas observarán el comportamiento de los y las conductores/as y, además, se realizarán controles puntuales en zonas estratégicas de mayor afluencia de este tipo de vehículos, para comprobar que cumplen con la normativa.