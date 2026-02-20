Cullera impulsa 'Tingues trellat', una campaña para prevenir conductas adictivas durante las Fallas

Con la llegada de las Fallas 2026, la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas del Ayuntamiento de Cullera junto con la Junta Local Fallera de Cullera presentan la nueva campaña de prevención de conductas adictivas con el lema “Tingues trellat”, una iniciativa que apela a la responsabilidad individual y colectiva para disfrutar de la fiesta con salud, respeto y sentido común.

La campaña pone el foco en la importancia de marcar límites, saber decir no, no normalizar abusos y priorizar cuidarse, especialmente en un contexto festivo donde el consumo de alcohol y otras sustancias puede aumentar. “Tingues trellat” recuerda que divertirse no tiene que estar reñido con la responsabilidad, y que la mejor manera de vivir las Fallas es asegurándose que el recuerdo sea positivo y no se convierta en un problema.

La iniciativa busca generar reflexión, especialmente entre la juventud, y reforzar la idea que la presión de grupo no tiene que condicionar decisiones que pueden tener consecuencias graves. Decir “no” es una muestra de madurez y autocuidado.

Entre otros, la campaña lanza mensajes relacionados con la tolerancia cero con el consumo en menores y se dirige a las personas adultas, quienes no tienen que mirar hacia otro lado puesto que la protección de los y las menores es responsabilidad de todas y todos.

El concejal de Sanidad y Drogodependencias, Ricardo Fenollar, ha explicado durante el acto de presentación junto con los delegados de Salud de las comisiones falleras que la campaña va de «prevenir los abusos y posibles conductas que generan adicciones. ‘Tingues trellat’ habla en un lenguaje que todos conocemos: sentido común, responsabilidad compartida y entender que divertirse no implica poner en riesgo la salud». «Las Fallas no serían nada sin su enorme parte festiva, se trata de no normalizar excesos y vivirlas con cabeza. Esto es tener sentido, amar la fiesta y amar la vida», reitera.

Por su parte, el concejal de Fallas, Javier Cerveró, ha insistido que «el mundo fallero sabe mejor que nadie que la fiesta es esfuerzo, organización y responsabilidad durante todo el año. Ese mismo compromiso es el que queremos reforzar durante los días grandes: disfrutar intensamente, pero con conocimiento».

Desde la Policía Local de Cullera también han explicado que tener sentido también es no hacer uso de los vehículos en caso de haber consumido alcohol u otras sustancias prohibidas al volante, porque juegas con tu vida y con la de los otros. En esta línea, la Policía desplegará un dispositivo especial de controles y vigilancia durante las Fallas para velar por la seguridad ciudadana.

La campaña se ha presentado en un acto celebrado en el hall del Auditorio con la presencia del concejal de Sanidad y Drogodependencia, Ricardo Fenollar, el concejal de Fallas, Javier Cerveró, el Jefe de la Policía Local, Alfredo González, la técnica municipal de la UPCCA, Lola Alapont, y el presidente de la JLFC, José Luis Renart. También han participado los presidentes y presidentas, falleras mayores y delegados y delegadas de salud que se han elegido para las Fallas 2026.